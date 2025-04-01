На юге РФ ожидается похолодание
На юге России с 2 апреля ожидается понижение дневных температур, однако они останутся выше климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
По словам эксперта, со среды дневные температуры в регионе составят 14–18 градусов тепла, что примерно на 3 градуса выше средних значений.
По данным Краснодарского ЦГМС, 1 апреля в краевом центре прогнозируется переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы в низинах и у водоемов возможен туман. Ожидается ветер 4–9 м/с, а дневная температура воздуха поднимется до +22 градусов.