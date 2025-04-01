Прокуратура Крыма направила в суд дело о совращении ребенка
Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Обвиняемым выступает 31-летний уроженец Ленинградской области, передает пресс-служба надзорного органа.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно материалам следствия, мужчина, проживая в Симферопольском районе, вступил в переписку через социальную сеть с малолетней девочкой 2016 года рождения. В ходе общения злоумышленник убедил ребенка отправить ему фотографии интимного характера.
Подозреваемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях. Установлено, что ранее он уже был осужден в Ленинградской области за аналогичные преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Уголовное дело передано в Верховный Суд Республики Крым для дальнейшего рассмотрения.