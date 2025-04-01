В Ростовской области часть СНТ может остаться без транспортного обслуживания

На заседании Законодательного собрания Ростовской области депутат Борис Вальтер заявил, что из 31 садового маршрута семь не обслуживаются уже более пяти лет, а еще четыре могут не заработать в дачном сезоне этого года. Об этом сообщает портал donnews.

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По данным депутата, конкурсы по выбору перевозчиков на ряд маршрутов не состоятся, так как никто не собирается принимать в них участие.

В ответ присутствовавший на заседании замминистра транспорта области Христофор Ермашов сообщил, что если работа с перевозчиками не даст результата, то Минтранс изменит работающие маршруты так, чтобы основные СНТ попали в транспортное обслуживание.

По информации замминистра, в Ростовской области действуют 24 садовых маршрута — 10 круглогодичных и 14 сезонных.

Четыре маршрута из этих 14 не работают: № 114 Ростов — с/т «Солнечная долина», № 105а Ростов — сады «Строитель», № 119 Ростов — с/т «Дон», № 145 Ростов — СНТ «Рассвет». Эти маршруты убыточны, поэтому желающих работать на них нет.

Сергей Иванов