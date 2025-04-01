В Железноводске при пожаре пострадал местный житель

В Железноводске произошло возгорание жилого дома в поселке Иноземцево на улице Пушкина. Пожар охватил площадь 70 кв. м, один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС региона.

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Постройка в частном секторе состояла в основном из деревянных конструкций, по это пламя быстро добралось до кровли. Большая часть дома оказалась полностью уничтожена огнем. Хозяин получил ожоги и был доставлен в местную больницу.

По данным краевого управления МЧС, пожар был локализован в течение 20 минут.

Николай Аксенов