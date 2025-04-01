Налоговые поступления от самозанятых Кубани выросли на 70% за два месяца

Зарегистрированные в Краснодарском крае самозанятые граждане на начало марта 2025 года заплатили 863,6 млн руб. налога на профессиональный доход, что на 70,1% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным налоговой службы, наиболее распространенными видами деятельности среди плательщиков налога на профессиональный доход остаются: услуги маникюра и педикюра, ремонтные работы, перевозка пассажиров и грузов, аренда квартир и реализация собственноручно изготовленных товаров.

Количество самозанятых в Краснодарском крае за первые два месяца 2025 года выросло на 4,3% — с 606,9 тыс. до 633,1 тыс. человек. За 2024 год численность плательщиков налога на профессиональный доход в регионе увеличилась на 34,7%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за два месяца в регионе собрали 57,4 млрд руб. НДФЛ. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,1 млрд руб).

Нурий Бзасежев