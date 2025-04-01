Радий Хабиров подписал закон об иноагентах в органах госвласти

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о запрете для иностранных агентов работать в органах государственной власти, сообщает пресс-служба Курултая республики. Изменения вносятся в законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан». Закон опубликован и вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В перечень оснований для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих должности в органах публичной власти, внесено положение о приобретении статуса иностранного агента»,— пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев.

Закон должен обеспечить государственную безопасность и суверенитет, говорится в пресс-релизе. Должности, предполагающие доступ к конфиденциальной информации, несовместимы с зависимостью от иностранного влияния и зарубежных источников финансирования, отмечается в сообщении.

Майя Иванова