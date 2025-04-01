Самолеты, ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана, вернулись в Сочи

Самолеты, ранее ушедшие на запасные аэродромы из-за сильного тумана, приземлились в Сочи. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани курорта, все 14 бортов достигли места назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В аэропорту также уточнили, что утром 1 апреля воздушная гавань функционирует в штатном режиме. Время вылета некоторых рейсов может изменяться.

Днем ранее экипажи 14 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за метеорологических условий в Сочи: четыре самолета направились в Минеральные Воды, три — в Грозный и один — в Махачкалу. В указанный период службы аэропорта курорта работали в усиленном режиме с привлечением дополнительного персонала.

Анна Гречко