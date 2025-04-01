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В Предгорном округе под колесами KIA погиб 59-летний пешеход

В Предгорном округе в ночь на понедельник в ДТП погиб пешеход. Авария произошла на 7 км автодороги «Кисловодск-Карачаевск», сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA, ехал из Карачаево-Черкесии в сторону Кисловодска. Пешеход шел по краю проезжей части без световозвращающих элементов на одежде»,— рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России «Предгорный» Михаил Смородинов.

59-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Водителем оказался 27-летний житель соседнего региона, который за последние два года 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На него взяли биозабор для проверки состояния опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются детали происшествия.

Николай Аксенов

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