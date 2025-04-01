Экс-полицейскую на Урале отправили в колонию за организацию незаконной миграции

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил четыре года колонии экс-полицейской Диане Воздвиженской (Джияновой) за организацию незаконной миграции граждан Таджикистана, сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Воздвиженская (Джиянова)

Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга Диана Воздвиженская (Джиянова)

Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга

Ее признали виновной в совершении трех преступлений по п. «е» ч.2 ст.286 и п.п. «а», «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ — превышение должностных полномочий из личной заинтересованности и организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору в целях совершения преступления на территории РФ либо с целью скрыть другое преступление. Воздвиженская признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, что позволило рассмотреть дело в особом порядке.

По данным СКР по Свердловской области, находясь в составе организованной преступной группы, в 2021-2023 годах она организовала незаконное пребывание в России 54 иностранцам. Для этого она составляла заведомо ложные рапорты, подтверждающие факты якобы проживания иностранцев по определенному адресу, не проводя проверку — после этого рапорты с ее подписью передавались в миграционную службу, в том числе для получения гражданства РФ. Уголовные дела в отношении других участников группы расследовались отдельно. «Ее непосредственные руководители сторонними наблюдателями не остались, они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей»,— добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд также лишил ее права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 2,5 года и лишил звания майора полиции. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Свердловской области завершили расследование дела в отношении шести человек, обвиняемых в организации незаконной миграции в регион: группа совершила более 70 эпизодов по миграции с нарушениями законодательства. Следствие установило, что организатором группы был уроженец одной из среднеазиатских республик, в ее состав входили сотрудница полиции из подразделения в сфере миграции и врач-дерматовенеролог.

Ирина Пичурина