«Фанагория» увеличила чистую прибыль до 1,63 млрд рублей в 2024 году

Кубанское винодельческое предприятие ОАО «АПФ «Фанагория» по итогам 2024 года увеличило чистую прибыль до 1,63 млрд руб, что на 60% превышает показатель предыдущего года. Данные опубликованы в финансовой отчетности компании на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно отчету, винодельня увеличила выручку на 45,6% до 8,6 млрд руб. Валовая прибыль предприятия достигла 3,1 млрд руб, что на 38,3% больше результата прошлого года. Доход от продаж увеличился на 58,4%, составив 1,9 млрд руб.

Инвестиции в завод за год составили 796,2 млн руб. При этом компания сократила долгосрочные кредитные обязательства на 6,3% до 768 млн руб. Объем краткосрочных обязательств уменьшился на 10,5% до 4,6 млрд руб.

В 2024 году предприятие планировало нарастить производство продукции на 20% до 2,4 млн дал, а в 2025 году намерено увеличить объемы еще на 10%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Фанагория», учрежденная в 1996 году в поселке Сенном Темрюкского района Краснодарского края, является одним из крупнейших винодельческих предприятий России. Компания владеет 4,5 тыс. га виноградников и питомником, выпускающим 2,5 млн привитых саженцев ежегодно.

Анна Гречко