В Оренбуржье расследуют гибель рабочего на производстве керамзита

Возбуждено уголовное дело о несчастном случае с работником индивидуального предпринимателя на производстве в Оренбуржье. Оно квалифицировано по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности на работе, повлекшее смерть человека). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что несчастный случай произошел на улице Солнечной в поселке Весенний Оренбургского района. Во время уборки помещения цеха по производству керамзитовых блоков грузчик находился под выключенным формующим блоком и включил оборудование. Оно пришло в движение и раздавило сотрудника.

Силовики намерены оценить действия лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности на производстве. Расследование продолжается.

Георгий Портнов