На освещение улиц Краснодара в 2025 году направят 57 млн рублей

Власти Краснодара в 2025 году направят 57 млн руб. на обновление городской системы освещения. Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на муниципальную комиссию по безопасности дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из общей суммы 12 млн руб. предназначены для разработки проектно-сметной документации, 23,7 млн руб. — на строительно-монтажные работы. Дополнительно 9,3 млн руб. поступят по наказам депутатов, еще 3,5 млн руб. — в рамках инициативных проектов.

Кроме того, по краевой программе «Малых дел» городу направят 33 млн руб. Из них почти 6 млн руб. выделят на проектирование, а 28 млн руб. — на строительно-монтажные работы. По данной программе уже заключено 20 контрактов на проектные работы стоимостью 5,3 млн руб.

Часть средств планируется использовать для постановки на баланс бесхозных линий наружного освещения вдоль дорог местного значения.

Анна Гречко