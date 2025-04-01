В ближайшие двое суток на Кубани прогнозируют дожди и похолодание

В ближайшие двое суток на Кубани сохранится облачная погода с прояснениями. Согласно прогнозу Краснодарского ЦГМС, 2 апреля осадки маловероятны, однако 3 апреля местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Направление ветра изменится с восточного на западный, скорость составит 4–9 м/с с порывами до 12 м/с в отдельных местах. Ночная температура воздуха 2 апреля ожидается в диапазоне +5...+10°С, а 3 апреля повысится до +7...+12°С.

Днем 2 апреля потеплеет до +18...+23°С, на побережье Азовского моря будет немного прохладнее — +15...+20°С. На следующие сутки произойдет похолодание до +13...+18°С. В горных районах ночью столбики термометров покажут от 0 до +5°С, такой же температурный режим сохранится и днем.

На черноморском побережье прогнозируется переменная облачность. В ночь на 2 апреля и утром осадки маловероятны, позже возможны кратковременные дожди. Ветер ночью будет восточным, днем сменится на южный со скоростью 6–11 м/с и порывами до 14 м/с. Ночная температура установится в пределах +9...+14°С, днем 2 апреля воздух прогреется до +16...+21°С, а 3 апреля похолодает до +12...+17°С.

Анна Гречко