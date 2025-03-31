СКР возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка в Сочи

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика, выпавшего из окна пятого этажа в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, 30 марта мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в переулке Рахманинова. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств трагедии. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Анна Гречко