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СКР возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка в Сочи

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика, выпавшего из окна пятого этажа в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, 30 марта мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в переулке Рахманинова. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств трагедии. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Анна Гречко

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