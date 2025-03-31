Арбитраж оставил под арестом средства компании «Сфера» в финансовом споре с Google

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал рекламной компании ООО «Сфера» (входит в ГК «Риалвеб») в отмене обеспечительных мер, наложенных на ее средства в размере более 1,8 млрд рублей по иску российского представительства Google (ООО «Гугл»). На соответствующее судебное решение 31 марта обратили внимание «Ведомости Северо-Запад».

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Обеспечительные меры на средства «Сферы» были наложены в марте этого года. ООО «Гугл» хочет взыскать с компании сумму, которая сложилась из задолженности за оказание рекламных услуг (1,36 млрд руб.) и процентов за пользование чужими денежными средствами (416 млн рублей).

Как следует из материалов дела, ранее ООО «Сфера» признало свою задолженность перед российским представительством Google в размере 286,8 млн рублей, однако эта сумма так и не была выплачена. Кроме этого, приставы арестовали 149,3 млн рублей на счетах ответчика. В сообщении отмечается, что данный факт не подтверждает озвученные компанией доводы о якобы достаточности денежных средств для полного удовлетворения требований истца.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в обеспечительных мерах арестовал все акции АО «Петербургский нефтяной терминал». При этом в ПНТ оспорили решение суда по составу акционеров компании.

Андрей Цедрик