В микрорайоне «Левенцовский» в Ростове в начале апреля отключат холодную воду

Микрорайон «Левенцовский» останется без воды с 9:00 2 апреля до 9:00 3 апреля, сообщает пресс-служба регионального Министерства ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с присоединением к центральному водопроводу новой линии на территории 10 микрорайона города, будет временно ограничено водоснабжение в границах: пр. Маршала Жукова – ул. Курсантов – ул. Ткачева – ул. Назарько.

Жителям районов рекомендуют запастись холодной водой.

Монтаж будет проводиться двумя аварийными бригадами Ростовводоканала в составе 12 человек и 6 единиц авто спецтехники.

Валентина Любашенко