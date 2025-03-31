На Дону в результате ДТП погиб 22-летний пассажир

В Ростовской области в с. Греково-Тимофеевка в Матвеево-Курганском районе на ул. Мира произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По данным ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ 21122» 1986 года рождения не смог выбрать безопасную скорость и съехал с дороги на правую обочину, после автомобиль врезался в бетонную стеллу. Пассажир 2003 года рождения из-за полученных травм скончался на месте. Водитель был госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону грузовик врезался в бетонный блок, водитель погиб.

Снежана Стодольская