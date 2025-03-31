В Ростове сняли объявление о продаже квартиры Кушнарева за 125 млн рублей

Сайт объявлений удалил информацию о продаже четырехкомнатной квартиры бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, расположенной в элитном жилом комплексе в центре Ростова. Стоимость пентхауса составляла 125 млн руб., следовало из описания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: skyscrapercity.com Фото: skyscrapercity.com

Квартира была выставлена на продажу сразу после ареста Виталия Кушнарева агентством элитной недвижимости. Она находится на 22-м этаже ЖК «Ростов Сити» и предлагает вид на Покровский храм, Ростовский музыкальный театр и улицу Пушкинскую. В квартире высокие потолки, панорамное остекление, дорогая отделка и интерьер, созданный итальянским дизайнером.

Виталий Кушнарев был задержан в ноябре 2024 года по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, он требовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за содействие в строительстве и ремонте дорог. Во время обысков у него нашли незарегистрированный кольт, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по статьям о получении взятки и незаконном хранении оружия.

Николай Аксенов