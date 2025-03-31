Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав сироты на Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты в Ростовской области. Автор обращения жаловался на многолетние отказы в постановке на учет для получения жилья, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обращение поступило через аккаунт приемной Бастрыкина «ВКонтакте». Причина отказа — регистрация у матери, лишенной родительских прав, несмотря на то что совместное проживание невозможно из-за ее асоциального поведения и хронического заболевания.

Ранее Бастрыкин поручил подготовить доклад по данному вопросу. В Следственном управлении СК России по Ростовской области провели проверку, после чего Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело. Руководителю управления Аслану Хуаде поручено представить доклад о ходе расследования.

Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Николай Аксенов