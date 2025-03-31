В Крымском районе у жителя Темрюка изъяли 1 кг наркотиков

1 кг эфедрона изъяли у 40-летнего жителя Темрюка в Крымском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции на дороге «Славянск-на-Кубани — Крымск» остановили автомобиль фигуранта. При осмотре машины в его багажнике нашли контейнер и пакет с 1 кг эфедрона. Наркотик он перевозил из Абинска в Темрюк для продажи. Как отметили в ГУ МВД по краю, информация о перевозке запрещенных веществ поступила от сотрудников УФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере). Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.

Алина Зорина