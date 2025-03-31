Роспотребнадзор проверит тюменские водоочистные станции перед паводком

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области начало проверку водоочистных станций и очистных сооружений канализации в рамках подготовки к паводковому сезону, сообщил информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии обсудили вопросы организации санитарно-противоэпидемических мероприятий и медицинского обеспечения в период паводка. Ресурсоснабжающим организациям даны дополнительные рекомендации, а также проводится лабораторный контроль за качеством питьевой воды.

В адрес глав муниципальных образований также направлены памятки о профилактике инфекционных заболеваний и мероприятиях по стабилизации эпидемиологической обстановки на подтопляемых территориях.

На прошлой неделе в Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка. В регионе запущена горячая линия 122 — она работает ежедневно с 7:30 до 20:00 и при необходимости будет переведена в круглосуточный режим.

Ирина Пичурина