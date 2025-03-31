В Ростовской области запустят производство пармезана

В Целинском районе Ростовской области в этом году при Кировском конном заводе начнет работу новый молокозавод. Новая линия будет ориентирована на импортозамещение: предприятие планирует производить пармезан, сообщает «Дон24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

На ферме предприятия содержится около 2 тыс. коров. Производственная мощность позволяет перерабатывать более 60 тонн молока в сутки и производить кефир, ряженку, сметану, масло и творог.

«Пармезан — продукт сложный в технологическом плане, но для которого есть все необходимые условия и специалисты»,— рассказал управляющий молочной переработкой ЗАО «Кировский конный завод» Евгений Бринза.

В регионе продолжается строительство новых заводов. В этом году начнется возведение предприятия по производству станков механической обработки, инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб. Также в Батайске планируется построить центр по переработке отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Николай Аксенов