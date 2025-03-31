Аукцион на право добычи песка на Дону не состоялся из-за отсутствия покупателей

Донское министерство природных ресурсов и экологии признало несостоявшимся аукцион на право пользования участком "Красноярское 2 месторождение" с целью разведки и добычи песка. Об этом сообщил «Интерфакс».

Решение принято в связи с тем, что единственный участник, подавший заявку на участие в аукционе, не был к нему допущен.

Стартовый платеж за право пользования участком был установлен в размере 4,691 млн рублей, шаг аукциона - 469,096 тыс. рублей.

Участок находится в Каменском районе Ростовской области.

Ресурсный потенциал участка по категории С1 - 1,5 млн кубометров.

Лицензию победителю планировалось предоставить сроком на 12 лет.

Сергей Иванов