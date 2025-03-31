Половина рыболовецких компаний Крыма и Кубани переместили промысел на Каспий

Около половины рыболовецких компаний Крыма, Севастополя и Новороссийска переориентировались на промысел в Каспийском море за последние три года. Это порядка 20 судов, пишет ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерия Сивочуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, часть компаний вынуждены были уйти на промысел в Каспийское море: это позволило, с одной стороны, обеспечить всех работой, с другой — не допустить перепроизводства. Господин Сивочуб также отметил, что процесс переориентации начался около трех лет назад.

«Это оказалось рентабельным и позволило, во-первых, не допустить перепроизводства, во-вторых, зарабатывать предприятиям и получать прибыль, несмотря на санкции», — пояснил глава ассоциации.

Он также добавил, что сейчас на Крымском полуострове базируются семь активно работающих рыбодобывающих предприятий с совокупным флотом около 10 судов.

Алина Зорина