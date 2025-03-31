Инфляция в Липецкой области в феврале составила 10,39%

Годовая инфляция в Липецкой области в феврале 2025 года составила 10,39% по сравнению с февралем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Липецкстата, индекс потребительских цен в феврале составил 101,67% по отношению к январю, по отношению к февралю 2024-го — 110,39%.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,9%, за год — на 13,1%. Непродовольственные — на 0,5% и 6,8% соответственно. Стоимость услуг в регионе выросла на 0,6% за месяц и на 11,4% за год.

По мнению реготделения Центробанка, на изменение цен повлияли укрепление рубля, рост предложения отдельных продуктов питания и низкий спрос на ряд услуг.

В январе годовая инфляция в Липецкой области составляла 10,48%.

В Белгородской области годовая инфляция в феврале равнялась 9,68%, в Воронежской — 11,52%, в Курской — 10,6%.

Алина Морозова