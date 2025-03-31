Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Валерия Липского предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с аварийным состоянием школы в одном из сел Пестречинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал отчет по делу о ремонте школы в Пестречинском районе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал отчет по делу о ремонте школы в Пестречинском районе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Местные жители в социальных сетях утверждают, что их обращения о необходимости ремонта здания остаются без ответа со стороны властей, а запланированные на 2025 год восстановительные работы были отложены на следующий год.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).

Артём Дергунов