В Крыму начнется ремонт главного корпуса Института биологии южных морей

В этом году отремонтируют фасад главного радиобиологического корпуса ФИЦ «Институт биологии южных морей», расположенного в Севастополе на ул. Катерной. Запланирован ремонт пирса и набережной с причальной стенкой возле этого корпуса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Министерство науки и высшего образования выделило средства на проведение необходимых работ. Кроме того, предусмотрено финансирование для разработки научно-проектной документации и приспособления главного корпуса Института — объекта культурного наследия регионального значения «ИНБЮМ, Административное здание», расположенного на проспекте Нахимова, 2.

Часть работ на объекте была выполнена благодаря федеральной целевой субсидии Министерства науки и образования РФ. Специалисты отремонтировали набережную, которая пострадала во время «шторма века», а также здания аквариальных помещений. Эти здания расположены в Карантинной бухте. Рядом с ними строится культурный комплекс.

Сейчас капитальный ремонт основной части набережной завершен. Разрушенное штормом покрытие полностью заменили. В зданиях, где располагаются аквариальные помещения и лаборатории, включая молодежную лабораторию экологической иммунологии гидробионтов, также проведен капремонт — обновление фасада, оконных и входных групп, кровли, а также внутренних помещений.

Алина Зорина