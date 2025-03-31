Суд разрешил «Северстали» стать владельцем железной дороги в Белгородской области

Арбитражный суд Белгородской области признал за ПАО «Северсталь» право собственности на подъездной железнодорожный путь необщего пользования, который расположен на участке от станции Беленихино Юго-Восточной железной дороги до Яковлевского рудника. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда. Жалоб на решение пока не зарегистрировано.

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Протяженность подъездного пути составляет 27,15 тыс. м. Он проходит через Прохоровский и Ивнянский районы, Яковлевский округ.

Администрации этих муниципалитетов и ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» (входит в ПАО «Северсталь») выступили ответчиками в этом деле. Иск был подан в марте 2024 года.

О споре ФАС и «Северстали» из-за цен на прокат — в публикации «Ъ».

Алина Морозова