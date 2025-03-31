На улицы Краснодара вывели водооткачивающую технику из-за дождя

На улицах краевой столицы работает водооткачивающая техника из-за осадков. Согласно прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в течение суток 31 марта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ночью в городе работали 23 единицы спецтехники и 17 мотопомп Службы спасения. Работы по откачке ливневых стоков выполнили по улицам: Автомобильная, Комарова, Дежнева и Дружная. Специалисты откачали 500 куб. м воды.

В мэрии отметили, что к устранению подтоплений готовы еще 20 единиц техники. Аварийная бригада по обслуживанию насосных станций заступает на дежурство. Оперативная группа Службы спасения Краснодара приведена в состояние повышенной готовности.

Алина Зорина