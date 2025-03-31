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В Бузулуке завершили расследование дела о вымогательстве у несовершеннолетнего

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Бузулука. Ему инкриминируется совершение преступления по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе обвиняемый «под предлогом вымышленного долга выдвинул в адрес несовершеннолетнего требование о передаче ему денежных средств в сумме 20 тыс. руб.». В подкрепление высказанного он применил физическое насилие к потерпевшему.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения.

Руфия Кутляева