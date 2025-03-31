В Бузулуке завершили расследование дела о вымогательстве у несовершеннолетнего
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Бузулука. Ему инкриминируется совершение преступления по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в январе обвиняемый «под предлогом вымышленного долга выдвинул в адрес несовершеннолетнего требование о передаче ему денежных средств в сумме 20 тыс. руб.». В подкрепление высказанного он применил физическое насилие к потерпевшему.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения.