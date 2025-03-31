Первый международный форум «Город знаний» состоится в Казани 29–30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный образовательный форум «Город знаний» пройдет в Казани в апреле

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Международный образовательный форум «Город знаний» пройдет в Казани в апреле

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Основной темой форума станет трансформация современного образования. Ожидается участие 40 экспертов в области образования из различных стран СНГ, а также зарубежных специалистов, работающих в России. Кроме того, ожидаются профессионалы из Высшей школы экономики, «Сколково» и другие.

В мероприятии примут участие около 3 тыс. педагогов со всей страны, руководителей образовательных учреждений, экспертов, а также школьников и студентов.

В первый день форума в городских школах пройдут круглые столы, кейс-сессии, панельные дискуссии и мастер-классы. Участники обсудят международный опыт, перспективы сотрудничества, инновационные технологии в образовании, а также вопросы гуманизма, человекоцентричности и управления в сфере обучения.

Второй день будет посвящен ключевым трендам в образовании: подготовке учащихся к рынку труда будущего, экологическому воспитанию и формированию ответственного отношения к природе. Также запланированы дискуссии о роли культуры, искусства и архитектуры в учебном процессе.

Всего в рамках форума состоится 40 мероприятий.

Артём Дергунов