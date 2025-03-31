В Тольятти директора медорганизации судили за мошенничество и невыплату зарплаты
Автозаводский районный суд вынес приговор директору частного медицинского учреждения. Он обвинялся в мошенничестве с причинением крупного ущерба и невыплате свыше двух месяцев заработной платы, сообщили сегодня в прокуратуре Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, с октября 2021 года по июнь 2024 года директор вводил граждан в заблуждение относительно выполнения полного объема оплаченных услуг. Тем самым он причинил им ущерб на сумму более 900 тыс. руб.
А марта 2023 года по июнь 2024 года он не выплатил заработную плату шести работникам на сумму более 450 тыс. руб.
«Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме»,— отметили в надзорном ведомстве.
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет принудительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей.