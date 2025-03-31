По итогам 2024 года Республика Татарстан вошла в число 15 регионов России с самыми высокими зарплатами в небольших городах и поселках. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан попал в топ-15 регионов по уровню зарплат в малых населенных пунктах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Татарстан попал в топ-15 регионов по уровню зарплат в малых населенных пунктах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Среднемесячная зарплата жителей малых и средних населенных пунктов Татарстана составила 73,1 тыс. руб., увеличившись на 23,3% по сравнению с предыдущим годом.

Соотношение средней зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в таких населенных пунктах достигло 3,71.

Кроме того, уровень зарплат в малых городах и поселках составил 90,4% от показателя в крупных городах республики.

Республика Марий Эл заняла в рейтинге 51 место со средней зарплатой в 49,9 тыс. руб. в месяц в малых и средних населенных пунктах. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 24%.

Чувашия заняла 54 место. В малых и средних населенных пунктах средняя месячная зарплата составила 47,9 тыс. руб., увеличившись на 18,6% по сравнению с предыдущим годом.

Артём Дергунов