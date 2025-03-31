Годовая инфляция в Удмуртии опередила показатель РФ почти на 1 п.п. в феврале

Годовая инфляция в Удмуртии составила 11,05% в феврале после 11% в январе, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», показатель в республике на 0,75 п.п. выше, чем в ПФО, и на 0,99 п.п. превышает общероссийский уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В феврале годовой прирост цен на продовольственные товары ускорился до 13,21% после 12,51% в январе. В Банке России связывают увеличение показателя с переложением возросших затрат производителей ряда продуктов в розничные цены. Так, молочные предприятия старались компенсировать издержки на логистику и упаковку, а также на зарплаты сотрудников в условиях нехватки кадров, что привело к росту цен на творог, сметану и другие кисломолочные продукты. Аналогично поступали и кондитерские фабрики, что привело к ускорению роста стоимости кексов, рулетов, печенья и пряников.

Прирост цен на непродовольственные товары в феврале почти не изменился и составил 7,29% после 7,34% в январе. Годовую инфляцию сдерживало сокращение спроса на автомобили, в том числе за счет удорожания автокредитов. В феврале годовой рост цен на транспорт сменился снижением. При этом компании продолжили переносить издержки в цены. Например, нефтяные предприятия перекладывали в стоимость продукции увеличение расходов, в том числе на логистику, что привело к росту цен на бензин.

Годовая инфляция в части услуг в феврале снизилась до 13,42% после 14,01% в январе, что в Банке России связывают с охлаждением спроса на отдельные услуги и укреплением рубля. Так, среди прочего снизилась востребованность в зарубежных турах по отдельным направлением, отдых за границей несколько подешевел.