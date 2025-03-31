В Самаре суд решит вопрос с продлением ареста обвиняемой в убийстве экс-мэра

В понедельник, 31 марта, Самарский районный суд Самары рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения Екатерине Тарховой. Она обвиняется в убийстве своих дедушки и бабушки, бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и мошенничестве с продажей автомобиля родственницы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Екатерина Тархова была арестована 5 февраля по подозрению в убийстве двух лиц. Уголовное дело было возбуждено по заявлению друга семьи экс-мэра Самары после того, как бывший чиновник с супругой перестали выходить на связь и пропали без вести. Их тела до сих пор не найдены.

В квартире Виктора и Натальи Тарховых обнаружили следы их жировой ткани и кровеносные сосуды. Екатерина Тархова призналась в преступлении и рассказала, что у нее был сообщник, который помог расчленить тела и избавиться от останков, а сам скрылся (в настоящее время объявлен в розыск). Обвиняемая успела распродать часть имущества родственников.

Несовершеннолетнего сына Екатерины Тарховой после задержания и ареста матери определили в соцучреждение, откуда его забрала крестная, которая оформила опеку над ребенком. Мать арестованной Людмила Тархова отбывает срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева. Она является потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары и его супруги.

Георгий Портнов