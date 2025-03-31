В Уфе обсудят передачу под строительную промышленность участка в Инорсе

Горсовет Уфы объявил об общественных обсуждениях вопрос о выдаче торгово-производственной компании «Трубосервис» разрешения на использования участка на въезде в Инорс под строительную промышленность. Постановление председателя горсовета Марата Васимова опубликовано на сайте обсуждений.

Участок площадью 1,7 га находится на Сельской Богородской улице между гипермаркетом «Максидом» и автоцентром «Дактор Haval Pro». От южной границы участка до берега реки Уфы — около 90 метров.

В материалах общественных обсуждений отсутствуют сведения о планах компании, параметрах объекта и видах выпускаемой продукции.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 10 апреля.

ООО «Торгово-производственная компания "Трубосервис"» зарегистрировано в 2017 году в Уфе, производит полимерные трубопроводные системы для наружных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также занимается строительство наружных инженерных сетей . По данным Rusprofile, учредителем организации с уставным капиталом 100 тыс. руб. является Лиана Губайдуллина. В 2023 году выручка компании составила 786 млн руб., чистая прибыль — 7,7 млн руб.

Идэль Гумеров