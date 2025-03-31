В Отрадном осужденную за растрату обвинили в попытке сбыта 1,2 кг героина

Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело по покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30; ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). В преступлении обвиняется жительница Кировской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемую задержали в декабре 2024-го года в промзоне у лесного массива в Отрадном. В сумке задержанной, а также в квартире, которую она арендовала, полиция обнаружила и изъяла свыше 750 свертков с героином. Общая масса наркотика составила более 1,2 кг.

На допросе обвиняемая рассказала, что решила совершить преступление по указанию неизвестного куратора. Она признала вину и стала сотрудничать со следствием.

Обвиняемую арестовали. Установлено, что ранее она привлекалась к ответственности за растрату.

В настоящее время расследование дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему.

Георгий Портнов