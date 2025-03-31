30 марта на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали шесть человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: столкновение при превышении скорости и нарушении бокового интервала между транспортными средствами с последующим выездом на встречную полосу. Другое столкновение случилось по причине того, что транспортное средство не уступило дорогу при повороте налево. Еще одно столкновение произошло, когда водитель за рулем проигнорировал правила дорожного движения при повороте на зеленый сигнал светофора и не уступил дорогу другому транспортному средству. Причиной другого инцидента стал наезд на препятствие на высокой скорости.

Всего за сутки поступили 102 сообщения о ДТП, 28 из которых — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще трое — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено восемь человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов