Глава СКР запросил доклад о нападении собак на жителей Волгограда

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о бездействии в части отлова безнадзорных собак в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василий Семенов также доложит о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным соцмедиа, около одного из многоквартирных домов в Волгограде долгое время обитает стая собак, нападающая на местных жителей. Например, 27 марта этого года агрессивная собака укусила мужчину за ногу. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов