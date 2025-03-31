Главе СКР доложат о загрязнении стоками Волги и задыхающихся саратовцах

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении природоохранного законодательства в Саратове. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрию Костину также предстоит доложить о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее жители микрорайона Совхоз ЦДК Саратова в опубликованном в Сети обращении к господину Бастрыкину рассказали, что с 1991 года из-за ненадлежащего функционирования канализационных систем стоки сливаются в окружающую среду и попадают в Волгу. Граждане задыхаются от неприятного запаха. Со слов авторов обращения, ответственные лица игнорируют вступившее в законную силу решение суда о строительстве канализационной сети.

Павел Фролов