В Кореновском районе водитель автомобиля погиб из-за превышения скорости
В Кореновском районе Краснодарского края произошла авария, в которой погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани
ДТП произошло на ул. Южной. 50-летний водитель, управляя легковым автомобилем ВАЗ 2115, превысил скорость. Из-за этого машина съехала вправо во время движения, после чего наехала на опору дорожного знака и перевернулась.
Водитель скончался на месте аварии.