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В Кореновском районе водитель автомобиля погиб из-за превышения скорости

В Кореновском районе Краснодарского края произошла авария, в которой погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

ДТП произошло на ул. Южной. 50-летний водитель, управляя легковым автомобилем ВАЗ 2115, превысил скорость. Из-за этого машина съехала вправо во время движения, после чего наехала на опору дорожного знака и перевернулась.

Водитель скончался на месте аварии.

Алина Зорина

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