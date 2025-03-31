Норильские хоккеисты вышли вперед в первом раунде плей-офф ВХЛ

Хоккеисты «Норильска» вырвались вперед в серии 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Команда из северной столицы Красноярского края одержала победы в двух матчах с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы (Свердловская область).

Как писал «Ъ-Сибирь», в Норильск команды переехали при счете в серии 1:1. 28 марта на льду ЛДС «Арктика» хозяева были сильнее, победив со счетом 4:0, 30 марта — 3:2. Таким образом, «Норильск» вышел вперед в серии до четырех побед 3:1. Следующий матч состоится в Верхней Пышме 2 апреля.

Новокузнецкий «Металлург», в свою очередь, сократил отставание от «Магнитки» до 1:3. Команда из Кемеровской области после трех поражений подряд одержала победу в Магнитогорске 29 марта со счетом 2:1. 1 апреля команды встретятся в Новокузнецке.

Валерий Лавский