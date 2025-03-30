Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент РФ Владимир Путин и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравили мусульман России с праздником Ураза-байрам.

В своем поздравлении Владимир Путин отметил значительный вклад мусульманских народов в развитие России. Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации играют важную роль в общественной и культурной жизни страны, реализуя проекты в сферах благотворительности, образования, просвещения и патриотизма.

«И конечно, особо отмечу действенную помощь, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», — добавил Владимир Путин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил мусульман с окончанием месяца Рамадан.

В поздравлении глава республики подчеркнул важность сохранения традиций праздника, укрепления единства мусульманской уммы на основе традиционных ценностей и развития межнационального сотрудничества, а также, что в судьбоносное для страны время мусульмане вместе с представителями других народов и религий встали на ее защиту.

«Высокие устремления и каждодневные дела мусульман Татарстана в полной мере соответствуют тому динамичному созидательному ритму, в котором живет сегодня наша многонациональная республика», — говорится в поздравлении главы республики.

Влас Северин