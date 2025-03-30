В 2025 году в Марий Эл выделили 1,4 млрд руб. на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На модернизацию коммунальной инфраструктуры Марий Эл выделили 1,4 млрд рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ На модернизацию коммунальной инфраструктуры Марий Эл выделили 1,4 млрд рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Основная часть средств, 922 млн рублей — средства из федерального бюджета.

Крупнейшими проектами станут капитальный ремонт канализационного коллектора в Йошкар-Оле на 323 млн руб. и строительство нового водозабора в селе Эмеково Волжского района стоимостью 138 млн руб.

Также в планах — реконструкция водопроводных сетей в поселке Советский (74,6 млн), модернизация систем водоснабжения Козьмодемьянска (14,2 млн) и ремонт канализационных сетей в Килемарах (21,4 млн) и ремонт водопровода в деревне Верхний Кожлаер Моркинского района за 8 млн руб.

На последующие годы запланирована реконструкция очистных сооружений канализации в Йошкар-Оле с бюджетом 3,4 млрд руб. Проект будет реализовываться в 2025–2027 годах.

Влас Северин