ЦИПР запустит технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде

С 5 по 8 июня Нижний Новгород станет площадкой для нового технологического фестиваля «Тех-Френдли Викенд», организованного конференцией «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Мероприятие пройдет на Нижегородской ярмарке и в молодежном центре «Высота», объединив деловую программу и интерактивные форматы.

Гостей ждут четыре дня лекций, воркшопов и TED-выступлений от 45 топовых спикеров, а также фиджитал-турниры, гастроуикенд и полеты на воздушном шаре. Главной темой станет искусственный интеллект в креативных индустриях.

«Мы делаем технологии ближе к людям,— говорит сооснователь ЦИПР Ольга Пивень.— Это фестиваль как для профессионалов, так и для тех, кто только начинает интересоваться цифровым миром».

ЦИПР, запущенная в 2016 году, стала ключевой площадкой обсуждения цифровой экономики. Новый формат расширяет аудиторию и выводит технологическую повестку за пределы конференц-залов.