Кубанские рисоводы опасаются дефицита воды

Ситуация с водообеспеченностью сельхозпроизводителей в 2025 году оценивается как крайне напряженная, сообщил на пресс-конференции председатель Совета Национального рисового союза (НРС) Игорь Лобач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

«У нас сегодня на 30% в разных зонах Кубани меньше влаги в метровом слое земли. Мы не можем пока набрать воды в достаточном количестве в Краснодарском водохранилище. Идем в графике засушливого 2020 года»,— отметил господин Лобач.

По его словам, поступали предложения сократить посевные площади риса до 67 тыс. га из-за нехватки воды, однако НРС не согласился с таким подходом и нашел понимание в Министерстве сельского хозяйства. «Мы договорились, что до 10 апреля спокойно смотрим, как будет проходить наполнение, а после 10 апреля еще раз вернемся к этому вопросу и примем решение о площадях посева»,— пояснил глава НРС.

По его словам, рисоводы настроены выполнить план по посевным площадям в 117 тыс. га, но для этого необходимо набрать минимум 1,5 млрд кубометров воды в Краснодарское водохранилище.

Динамика наполнения водохранилища вызывает беспокойство. Если в первой декаде января 2024 года в нем содержалось 1,6 млрд кубометров воды, то в первой декаде января 2025 года — 736 млн куб. м. К 28 марта 2025 года в водохранилище набрали 1,4 млрд кубометров воды.

В настоящий момент, по словам председателя НРС, усилен контроль за расходом воды из Краснодарского водохранилища не только рисоводами, но и коммунальными службами, пароходством и рыбным хозяйством. Такие меры позволят сэкономить около 300 млн кубометров воды. «Есть определенная уверенность, что за ближайшие 7-10 дней мы достигнем 1,5 млрд кубометров в Краснодарском водохранилище и ситуация с водообеспеченностью постепенно нормализуется»,— подчеркнул Игорь Лобач.

При этом он указал на необходимость разработки стратегического подхода к проблеме, который бы учитывал не только текущие, но и долгосрочные изменения в гидрологических условиях и их последствия для рисоводства. Также Игорь Лобач обратил внимание на необходимость корректировки правил эксплуатации ключевых водохранилищ.

Наталья Решетняк