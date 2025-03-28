В феврале на Кубани опубликовали около тысячи вакансий для педагогов

В феврале 2025 года в России было опубликовано около 23 тыс. вакансий в сфере науки и образования, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года (21,4 тыс.) и 2023 года (17,5 тыс.). В Краснодарском крае зафиксировано около 1 тыс. предложений о работе против 950 годом ранее и 800 в феврале 2023 года. В Краснодаре число вакансий снизилось до 560 с 600 в феврале 2024 года, но остается выше уровня 2023 года (450), рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество резюме также увеличилось: в России рост составил 19%, в Краснодарском крае – 21%, в Краснодаре – 24%. Индекс конкуренции остается в пределах нормы: в крае он составляет 7,4 резюме на вакансию, в краевой столице – 7,6. В целом по стране показатель выше – 8,3, что указывает на небольшой профицит специалистов.

Как отмечает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова, формально профильная область в 2024 году не была дефицитной – индекс конкуренции варьировался от 6,7 до 9,0 по стране и от 5,9 до 8,0 на Кубани, оставаясь в допустимых пределах от 4 до 8. Однако работодатели отмечают сложности в подборе персонала. Даже при избытке резюме найти кандидата с нужными компетенциями, опытом и готовностью к предложенным условиям стало сложнее, а сроки закрытия вакансий выросли вдвое по сравнению с периодом трех-пяти лет назад, рассказала эксперт.

С начала 2025 года наибольшее число вакансий для учителей, преподавателей и педагогов зафиксировано в Москве (5,4 тыс.), Санкт-Петербурге (2,5 тыс.), Московской области (1,1 тыс.), Краснодарском крае (1 тыс.) и Татарстане (810). Однако значительная часть резюме в этой сфере принадлежит репетиторам и преподавателям онлайн-школ, что может влиять на реальные показатели трудового рынка.

Вячеслав Рыжков