Минтранс РФ рассматривает запуск морского сообщения из Сочи в Абхазию

Минтранс России рассматривает возможность запуска регулярного морского пассажирского сообщения из Сочи по различным направлениям, включая Абхазию, при этом отечественные предприниматели уже выразили готовность предоставить существующие суда для перевозок. Об этом сообщил глава ведомства Роман Старовойт в интервью телеканалу «Россия-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы планируем и Сочи, есть варианты выхода в Абхазию, это уже международное движение. В принципе, я считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян»,— заявил министр.

Господин Старовойт уточнил, что организация таких маршрутов находится в компетенции администрации Сочи, однако федеральное ведомство намерено оказывать всестороннюю поддержку инициативе. Для реализации проекта Министерство транспорта сформировало специальную рабочую группу.

По словам главы Минтранса, предприниматели уже располагают необходимыми судами и готовы приступить к перевозкам. Сейчас предварительно требуется детально проанализировать потенциальный пассажиропоток и экономическую эффективность проекта.

Ранее в Минтрансе сообщали о планах возобновить регулярное прибрежное морское сообщение на Черном море в навигацию 2025 года. Аналогичные перевозки в прошлом году продемонстрировали высокий спрос: на линии Сочи — Анапа — Сочи судно «Ялта» с июня по июль перевезло более 5 тыс. пассажиров, а на маршруте Новороссийск — Геленджик — Сочи теплоходом «Севастополь» с мая по октябрь воспользовались около 30 тыс. человек.

Нурий Бзасежев