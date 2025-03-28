В Анапе на утилизацию вывезли 240 т загрязненного песка

С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском в Анапе вывезли 240,55 т загрязненного мазутом песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Специалисты планируют завершить вывоз замазученного грунта до 15 апреля 2025 года. На утилизацию его принимает предприятие «Биопотенциал».

По словам главного механика «Крайжилкомресурс» Дмитрия Реутова, специалисты работают с утра до 16:00 без перерывов и выходных. Задействовано восемь машин, каждая из которых выполняет по пять рейсов. Водители курсируют без остановок. Технику загружают на ночь, чтобы сразу отвезти грунт утром.

Алина Зорина