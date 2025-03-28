«Бренд решил переосмыслить предметы дизайна прошлых эпох»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о выставке Come Archeologi, где будут представлены дизайнерские объекты, в которых формы прошлого переложены на современный язык.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fuorisalone.it Фото: Fuorisalone.it

Совсем скоро, в начале апреля, пройдет очередной Salone del Mobile в Милане. А это значит, что снова будет насыщенная и интересная программа Fuorisalone, она же Milano Design Week. Так, в рамках нее со 2 по 13 апреля пройдет выставка Come Archeologi. В Stilnovo — бренде из первой волны итальянских дизайнерских компаний послевоенного периода, специализирующихся на производстве инновационного функционального освещения — вдохновились работой археологов и решили переосмыслить исторические предметы дизайна прошлых эпох, исследуя их технологии и функциональность. Цель была в том, чтобы обновить эти продукты и создать новые современные языки и «алфавиты» для жилых пространств.

Один из главных экспонатов выставки — Halley — настольная лампа, разработанная Ричардом Саппером ровно 20 лет назад. По случаю юбилея Маттиа Балсамини вместе с арт-директором Руссо Сгарбосса представили арт-фотопроект. Есть, конечно, и новинки: бренд представит результат сотрудничества с междисциплинарным коллективом Park Associati — коллекцию декоративного света Missori. Как говорят устроители, Come Archeologi — это приглашение отправиться в путешествие открытий, переплетая прошлое и настоящее, раскрывая современное и инновационное переосмысление дизайна и его выразительных форм.

Анна Минакова